Как лучше добраться из Пскова в Крым: варианты и цены

11:54, 16 июня 2021, ПАИ

Этим летом авиабилеты из Пскова в Симферополь раскупили на два месяца вперед. На сегодняшний день доступны прямые рейсы только на 18 июня, а также на 6, 13, 27 и 31 августа.

Из Пскова в Симферополь через Москву

Вылет ближайшего рейса из Пскова в Москву — 17 июня в 08:00. Время полёта до столичного аэропорта Внуково авиакомпанией «Азимут» составит 1 час 20 минут. После длительной пересадки (15 часов 20 минут) в 00:40 прямой вылет в Симферополь из аэропорта Домодедово авиакомпанией Smartaviа. Время прибытия в 03:10 18 июня. Этот вариант самый длительный (в пути 19 часов 10 минут), но и самый дешевый. Один билет обойдется в 6 720 рублей (оплата багажа отдельно за 2 996 рублей, ручная кладь бесплатно). Бесплатно на борту также предоставляются безалкогольные напитки, за отдельную цену можно заказать завтрак, обед или ужин.

Самый быстрый вариант добраться до моря (7 часов 40 минут в пути) также доступен через Москву. 17 июня в 08:00 вылетаем из Пскова в Москву авиакомпанией «Азимут». После прохождения повторной регистрации багажа в аэропорту Внуково (на это даётся 4 часа) в 13:20 вылетаем авиакомпанией «Якутия» в Симферополь. Время полета составит 2 часа 20 минут. Прилёт в 15:40. Один билет обойдется в 10 011 рублей (багаж за 3 594 рублей). Из удобств «Азимут» предоставляет безалкогольные напитки, а также завтрак, обед или ужин (платно по предзаказу). Авиакомпания «Якутия» предоставляет завтрак, обед или ужин, безалкогольные напитки, а также развлечения на борту.

Третий вариант дешевле, но дольше. За 10 часов 5 минут можно также добраться из Пскова в Симферополь с пересадкой в Москве. Авиакомпанией «Азимут» вылетаем из Пскова в Москву 17 июня в 08:00. После прилёта в аэропорт Внуково отправляемся в аэропорт Домодедово. До следующего перелета будет 6 часов 20 минут. Вылет в 15:40 того же дня «Уральскими авиалиниями». Время в пути составит 2 часа 25 минут, прибытие 17 июня в 18:05. «Уральские авиалинии» предоставляют для одного пассажира ручную кладь и багаж (до 10 кг). Из удобств: выход USB, бесплатные безалкогольные напитки, а также платные снеки. Один билет обойдется в 7 062 рубля (багаж за дополнительную плату 1284 рубля).

Из Пскова в Симферополь через Санкт-Петербург

Добраться из Пскова в Санкт-Петербург можно поездом «Ласточка» ежедневно в 06:00 (прибытие в 09:30), 12:43 (прибытие в 16:13) и 19:32 (прибытие 23:02) от псковского до Балтийского вокзала. Время в пути составит 3 часа 30 минут. Стоимость билета от 930 рублей.

Также ежедневно доступны автобусы, которые ходят от псковского автовокзала. Прибытие на автовокзал на Обводном канале.

Самый дешевый билет из Санкт-Петербурга в Симферополь составит 5 190 рублей (багаж +1300 рублей). Вылет 17 июня в 18:30 из аэропорта Пулково. Время полета составит 3 часа 15 минут. Прибытие в 21:45. На борту для пассажиров предоставляются безалкогольные напитки и доступен платный предзаказ легких закусок.

Чуть дороже, но удобнее для пассажиров предоставляет вылет авиакомпания «Аэрофлот» за 5 747 рублей (багаж платный +1800 рублей). Вылет из аэропорта Пулково 17 июня в 10:20. Время в полёте составит 3 часа 15 минут, прибытие в 13:35.

17 июня за 5 325 рублей (багаж за 1448 рублей) доступен вылет авиакомпании «Ред Вингс» из аэропорта Пулково в 06:10 в Симферополь. Время в полёте составит 3 часа 20 минут. Прибытие в 09:30. Для пассажиров бесплатно предоставляются безалкогольные напитки, а также за отдельную плату возможен предзаказ завтрака, обеда или ужина.

Прямые полёты по маршруту Псков – Симферополь возобновились с 30 апреля и продлятся по 28 сентября включительно. Рейсы осуществляются дважды в неделю, по вторникам и пятницам. Пассажиров перевозят на современных воздушных судах Airbus 319 вместимостью 144 кресла — это самый большой в псковском аэропорту самолёт.