Тала Нещадимова о солнечной активности: Верим Вильфанду

11:47, 16 июня 2021, ПАИ

Начальник Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации отметила, что на территории Псковской области мониторинг за солнечной активностью не проводится.

«Мы можем вполне доверять Гидроментцентру России, который имеет большой опыт в анализе и прогнозировании данных явлений», - добавила Тала Нещадимова.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что с 17 июня прогнозируется повышение ультрафиолетового излучения солнца в Центральном федеральном округе. Самым опасным солнце будет в день летнего солнцестояния 21 июня. По его словам, в ЦФО придет хорошо выраженный антициклон и индекс ультрафиолетового излучения превысит 6 единиц.

При значениях индекса, не достигающих 7, рекомендуется в полдень оставаться в тени, носить одежду с длинными рукавами и шляпу, а также использовать солнцезащитный крем. При значениях от восьми и выше лучше не покидать помещение в полуденные часы.