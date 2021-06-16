38,5 тысячи жителей Псковской области заболели коронавирусом с начала пандемии

12:33, 16 июня 2021, ПАИ

В Псковской области с начала пандемии коронавирусом заболели 38 515 человек. Такие данные приводит официальный Telegram-канал Псковской области.

За минувшие сутки в регионе коронавирусом заболели 53 человека. Всего в Псковской области после коронавируса выздоровело 32 922 человека, умерло 440.

География распространения коронавируса:

Псков – 14 008, Великие Луки – 6 407, Бежаницкий район - 366, Великолукский район – 854, Гдовский район – 591, Дедовичский район – 798, Дновский район - 319, Красногородский район – 230, Куньинский район – 339, Локнянский район - 267, Невельский район – 1 473, Новоржевский район – 485, Новосокольнический район – 988, Опочецкий район – 935, Островский район – 1 927, Палкинский район – 418, Печорский район – 728, Плюсский район – 600, Порховский район – 1 172, Псковский район – 3 195, Пустошкинский район – 371, Пушкиногорский район - 358, Пыталовский район – 424, Себежский район – 614, Стругокрасненский район – 398, Усвятский район – 204, иногородние (с 30.12.2020) – 46.