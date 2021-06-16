Андрей Ермаков назвал основную проблему в образовании Псковской области
Исполняющий обязанности председателя комитета по образованию Псковской области Андрей Ермаков на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации сообщил, что основной проблемой в образовании является нехватка кадров.
«Мы будем уделять внимание воспитанию, обучению и поиску новых кадров», - отметил Ермаков.
Говоря о задачах, спикер подчеркнул, что необходимо выстроить конвергентные образовательные программы, которые позволят человеку реализоваться в стране, никуда не уезжая. Сравнивая образование в Псковской области и Москве, Андрей Ермаков отметил, что есть различия в имеющихся ресурсах у регионов.
«Области есть в чем нагонять Москву, но мы говорим о технологическом компоненте. Я бы не сказал, что кто-то уступает или опережает», - подчеркнул спикер.
Андрей Ермаков был назначен новым руководителем комитета по образованию Псковской области в мае текущего года. Первые шаги нового председателя комитета по образованию Андрея Ермакова обсудили в «Псковском телеграме».
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