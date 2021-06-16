Андрей Ермаков назвал основную проблему в образовании Псковской области

16:01, 16 июня 2021, ПАИ

Исполняющий обязанности председателя комитета по образованию Псковской области Андрей Ермаков на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации сообщил, что основной проблемой в образовании является нехватка кадров.

«Мы будем уделять внимание воспитанию, обучению и поиску новых кадров», - отметил Ермаков.

Говоря о задачах, спикер подчеркнул, что необходимо выстроить конвергентные образовательные программы, которые позволят человеку реализоваться в стране, никуда не уезжая. Сравнивая образование в Псковской области и Москве, Андрей Ермаков отметил, что есть различия в имеющихся ресурсах у регионов.

«Области есть в чем нагонять Москву, но мы говорим о технологическом компоненте. Я бы не сказал, что кто-то уступает или опережает», - подчеркнул спикер.

Андрей Ермаков был назначен новым руководителем комитета по образованию Псковской области в мае текущего года. Первые шаги нового председателя комитета по образованию Андрея Ермакова обсудили в «Псковском телеграме».