Эксперт прокомментировал травму, которую получил пскович, переходя площадь Ленина

17:52, 16 июня 2021, ПАИ

Председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин прокомментировал несчастный случай на площади Ленина, когда пскович, перебегая дорогу, споткнулся о поребрик и сломал ногу.

«Поребрик будет ниже. Еще как минимум пять сантиметров выравнивающего слоя асфальта на проезжей части будет уложено, - сказал Борис Елкин в эфире выпуска ПАИ-live. - В том, что человек упал и повредил ногу, надо будет разобраться, была ли это неосторожность со стороны пешехода или виновата дорожная обстановка».

Инцидент случился 15 июня. По словам очевидцев, мужчина перебегал дорогу по пешеходному переходу на пл. Ленина. В этот момент он ударился о поребрик, расположенный на стыке автодороги с пешеходной зоной.

В результате чего мужчина сломал ногу в области коленного сустава, уточнили очевидцы произошедшего.

Очередной выпуск ПАИ-live c Борисом Елкиным о самых главных дорожных работах в Пскове смотрите на ПАИ 17 июня в 10:00.