При ухудшении показателей заболеваемости COVID-19 в Псковской области могут ввести обязательную вакцинацию

16:28, 16 июня 2021, ПАИ

В Псковской области при ухудшении показателей заболеваемости коронавирусом могут ввести обязательную вакцинацию отдельных групп населения по аналогии с принятыми мерами в Москве и Московской области. Об этом заявил руководитель Управления Роспотребнадзора по Псковской области Александр Нестерук в разговоре с корреспондентом Псковского агентства информации.

«Если вакцинация будет плохо идти, то будем принимать решение. Мы смотрим, что издали постановление коллеги в Москве и Московской области. Все равно для гражданина вакцинация — вопрос добровольный», - сказал Нестерук.

По его словам, в Москве уровень заболеваемости COVID-19 в 10 раз выше, чем в Псковской области. «Если бы у нас в день было не 40-50 случаев, а в районе 300. Это такая разница между нашей заболеваемостью и в столице. У них печальная ситуация, они вынуждены такие меры принимать», - считает Александр Нестерук.

Ранее сообщалось, что главный санитарный врач Москвы Елена Андреева обязала провести вакцинацию 60% работающих москвичей. Обязательная вакцинация должна коснуться 60% сотрудников предприятий, работающих в сферах торговли, услуг, общественного питания, ЖКХ, транспорта, образования, здравоохранения, соцзащиты, а также салонов красоты, фитнес-клубов, театров, кинотеатров, концертных залов.

Председатель комитета по здравоохранению Марина Гаращенко заявила, что вопрос об обязательной вакцинации отдельных категорий граждан в Псковской области рассматривается.