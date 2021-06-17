Псковские дачники могут заключить договор на вывоз мусора

15:51, 17 июня 2021, ПАИ

Руководитель договорного отдела регионального оператора по обращению с ТКО филиала ООО «Экопром» Константин Алексеев во время круглого стола в медиацентре Псковского агентства информации 17 июня рассказал, что СНТ могут заключить договор с регоператором на вывоз ТКО.

В случае заключения договора, администрацией волости или СНТ устанавливается контейнерная площадка, с которой в дальнейшем регулярно осуществляется вывоз ТКО.

«Летом приезжает много людей, и площадки переполняются, - отметил Константин Алексеев. - СНТ может увеличить кратность вывоза, а также подать заявку на осуществление вывоза ТКО».

Кроме того, садоводы могут заключить индивидуальный договор, но, по словам спикера, такие случаи единичные.

«К сожалению, несанкционированных свалок достаточно в области. И зачастую это ложится на плечи администрации», - отметил Алексеев.

Представитель Союза СНТ Вадим Певгонен добавил, что председатели должны также контролировать этот вопрос.