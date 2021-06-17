Пилот «Почты России» вошел в пятерку лидеров чемпионата России по воздухоплаванию

17:24, 17 июня 2021, ПАИ

Пилот Сергей Чинёнов, представляющий «Почту России» на чемпионате по воздухоплаванию в Великих Луках, набрал 22 011 очков и стал четвертым среди 21 участника соревнований, сообщили в пресс-службе УФПС Псковской области.

Руководитель регионального УФПС Дарья Цилина заметила, что результат пилота достойный для первого участия аэростата в масштабном мероприятии.

«Поздравляю Сергея и благодарю за представление «Почты России» на прошедших соревнованиях. Уверена, жители и гости Великих Лук получили огромное удовольствие, наблюдая за ярким и зрелищным шоу. «Баллонная» почта пользовалась успехом у наших клиентов, что добавило содержательности мероприятию, а также способствовало росту его популярности, ведь отправления с соответствующим штемпелем и тематические открытки разлетелись по всему миру», - отметила Дарья Цилина.

Пилот-воздухоплаватель Сергей Чинёнов добавил, что аэростат «Почты России» показал себя отлично.

«Его яркая оранжевая оболочка украшала небо Великих Лук. Сначала пришлось с ним немного повоевать, так сказать, приручить и обкатать, но потом мы с ним сдружились и совершили много отличных полётов и как итог показали неплохой результат в соревновании. Верю, что на этом шаре можно и нужно показывать высочайшие результаты, и надеюсь на продолжение нашего сотрудничества», - рассказал Сергей Чинёнов.

За время проведения соревнований пилот «Почты России» выполнил 30 заданий за семь спортивных полетов. Максимальная высота подъёма аэростата составила 2500 метров. Общее расстояние совершенных полетов аэростата над городом на Ловати составило порядка 170 километров, а максимальная скорость – 50 км/час. Ранее также был определен чемпион России по воздухоплавательному спорту.

Псковское агентство информации является информационным партнером 26-го чемпионата России по воздухоплавательному спорту.