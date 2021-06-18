63 человека заболели коронавирусом в Псковской области за сутки
В Псковской области коронавирусом за сутки заболели 63 человека, пишет официальный Telegram-канал региона.
Всего с начала пандемии заболели 38 636 человек, выздоровело 32 960 (+20 за сутки). Жертвами коронавируса стал 441 человек.
География распространения инфекции:
Псков – 14068, Великие Луки – 6412, Бежаницкий район - 367, Великолукский район – 855, Гдовский район – 595, Дедовичский район – 798, Дновский район - 321, Красногородский район – 230, Куньинский район – 339, Локнянский район - 267, Невельский район – 1474, Новоржевский район – 485, Новосокольнический район – 989, Опочецкий район – 935, Островский район – 1930, Палкинский район – 418, Печорский район – 729, Плюсский район – 600, Порховский район – 1173, Псковский район – 3206, Пустошкинский район – 373, Пушкиногорский район - 362, Пыталовский район – 446, Себежский район – 614, Стругокрасненский район – 399, Усвятский район – 205, иногородние (с 30.12.2020) - 46.
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