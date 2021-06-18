Россия может возобновить полеты в Турцию с 1 июля

14:52, 18 июня 2021, ПАИ

Оперштаб по борьбе с коронавирусом рассматривает возможность возобновления авиасообщения с Турцией с 1 июля, пишет РИА Новости со ссылкой на Forbes.

Российские курорты оказались перегружены после прекращения полетов в Турцию, из-за чего могут вырасти темпы распространения коронавируса.

В настоящее время рассматривается возможность открытия семи рейсов в неделю. Отмечается, что окончательное решение пока не принято.

Ранее сообщалось, что с 15 апреля Россия приостановила полеты в Турцию из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки. В конце мая оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции сообщил о продлении ограничений до 21 июня.