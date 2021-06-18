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Политика

Голосование на выборах в сентябре пройдет в течение трех дней

Фото: РИА Новости

Выборы в Госдуму и другие избирательные процессы в единый день голосования пройдут с 17 по 19 сентября, пишет РИА Новости.

Председатель ЦИК Элла Памфилова отметила, что решение было принято исходя из некоторых факторов, в том числе из-за санитарно-эпидемиологической безопасности.

Она также добавила, что придомовое голосование на этих выборах проводиться не будет.

Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о назначении выборов депутатов Государственной Думы на 19 сентября.

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