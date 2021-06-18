Голосование на выборах в сентябре пройдет в течение трех дней
Выборы в Госдуму и другие избирательные процессы в единый день голосования пройдут с 17 по 19 сентября, пишет РИА Новости.
Председатель ЦИК Элла Памфилова отметила, что решение было принято исходя из некоторых факторов, в том числе из-за санитарно-эпидемиологической безопасности.
Она также добавила, что придомовое голосование на этих выборах проводиться не будет.
Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о назначении выборов депутатов Государственной Думы на 19 сентября.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
Считаете ли вы необходимой обязательную вакцинацию от COVID?
17 июня 2021
Работа над пополнением доходной части бюджета Псковской области продолжится осенью, уверен Александр Котов