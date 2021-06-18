На следующей неделе в Пскове пройдут гастроли Астраханского драматического театра

20:43, 18 июня 2021, ПАИ

В Пскове пройдут гастроли Астраханского драматического театра, сообщается в instagram-аккаунте Псковского драмтеатра.

«Пока мы лишь мечтаем о южных курортах, закрывая все долги перед отпуском, добавить красок в наше псковское лето намерены астраханцы!

Главное событие следующей недели - гастроли Астраханского драматического театра в Пскове. После приема нашей труппы там мы просто обязаны принять гостей, тем более что они привезут спектакли на любой вкус», - пишут сотрудники театра.



Псковичей ждут трагикомедия «Татуированная роза», философская притча «Отель двух миров», спектакль для семейного просмотра «Волшебное кольцо», комедия « Огонь страстей желанных », спектакль о тайнах наших душ« Вдох-выдох ». Билеты уже в продаже. На коллективные заявки скидка 20%.