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Происшествия

Квартира загорелась на улице Никитина в Гдове

  • Квартира загорелась в Гдове
    Фото: ПАИ
  • Квартира загорелась в Гдове
    Фото: ПАИ
  • Квартира загорелась в Гдове
    Фото: ПАИ
  • Квартира загорелась в Гдове
    Фото: ПАИ

Квартира горела на улице Никитина в Гдове, передаёт корреспондент газеты «Гдовская заря».

18 июня в многоквартирном доме №34А на улице Никитина произошёл пожар.

По предварительной информации, горела квартира на паровом этаже. Все жильцы дома эвакуированы. 

Прибывшие пожарные ликвидируют возгорание.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

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