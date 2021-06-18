Квартира загорелась на улице Никитина в Гдове
Квартира горела на улице Никитина в Гдове, передаёт корреспондент газеты «Гдовская заря».
18 июня в многоквартирном доме №34А на улице Никитина произошёл пожар.
По предварительной информации, горела квартира на паровом этаже. Все жильцы дома эвакуированы.
Прибывшие пожарные ликвидируют возгорание.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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