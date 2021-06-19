Михаил Ведерников: Наша задача – настроить эффективную работу с молодёжью

17:04, 19 июня 2021, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в Instagram заявил, что в Псковской области появится Центр молодёжи и общественных инициатив.

По словам главы региона, Центр объединит молодёжные и общественные сообщества региона, будет организовывать молодёжные мероприятия, сопровождать организации и НКО на федеральных и международных встречах.

«Наша задача – настроить эффективную работу с молодёжью. Чтобы мы могли отвечать на её запросы, вовлекать в реализацию социально значимых проектов. И главное – чтобы каждый из них мог реализовать себя в родном регионе, сделать жизнь в Псковской области более комфортной и интересной», - отметил Михаил Ведерников.

Кроме того, он добавил, что Центр также поможет выявлять компетентных специалистов для работы в сфере молодёжной политики региона. «Будем формировать кадровый резерв», - подчеркнул губернатор.