ФОТОРЕПОРТАЖ: Митрополит Тихон передал лечебницы на колёсах псковским медикам

14:04, 20 июня 2021, ПАИ



Фото: Фото Александра Машкарина.



Фото: Фото Александра Машкарина.



Фото: Фото Александра Машкарина.



Фото: Фото Александра Машкарина.



Фото: Фото Александра Машкарина.



Фото: Фото Александра Машкарина.



Фото: Фото Александра Машкарина.



Фото: Фото Александра Машкарина.



Фото: Фото Александра Машкарина.



Фото: Фото Александра Машкарина.



Фото: Фото Александра Машкарина.



Фото: Фото Александра Машкарина.























Митрополит Псковский и Порховский Тихон передал в дар медикам Псковской области три лечебницы на колёсах сегодня, 20 июня, у подножия Троицкого собора Псковского кремля.

Владыка освятил передаваемые лечебницы и вручил ключи от них главным врачам Псковской областной больницы, Псковской областной детской больницы и Псковской межрайонной больницы.

Ранее ПАИ сообщало о подробностях вручения медикам лечебниц на колёсах.