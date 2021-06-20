ФОТОРЕПОРТАЖ: Митрополит Тихон передал лечебницы на колёсах псковским медикам
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Фото: Фото Александра Машкарина.
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Фото: Фото Александра Машкарина.
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Фото: Фото Александра Машкарина.
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Фото: Фото Александра Машкарина.
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Фото: Фото Александра Машкарина.
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Фото: Фото Александра Машкарина.
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Фото: Фото Александра Машкарина.
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Фото: Фото Александра Машкарина.
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Фото: Фото Александра Машкарина.
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Фото: Фото Александра Машкарина.
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Фото: Фото Александра Машкарина.
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Фото: Фото Александра Машкарина.
Митрополит Псковский и Порховский Тихон передал в дар медикам Псковской области три лечебницы на колёсах сегодня, 20 июня, у подножия Троицкого собора Псковского кремля.
Владыка освятил передаваемые лечебницы и вручил ключи от них главным врачам Псковской областной больницы, Псковской областной детской больницы и Псковской межрайонной больницы.
Ранее ПАИ сообщало о подробностях вручения медикам лечебниц на колёсах.
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