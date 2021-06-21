Продлен режим работы пункта вакцинации в ТЦ «Апельсин» в Великих Луках

11:13, 21 июня 2021, ПАИ

С 21 июня в Великих Луках в торговом центре «Апельсин» продлили режим работы пункта вакцинации, пишет «Великолукская правда. Новости».

В будние дни пункт вакцинации будет работать с 10:00 до 20:00, в выходные — с 11:00 до 14:00. Привиться от коронавируса великолучане могут без предварительной записи.

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