Продлен режим работы пункта вакцинации в ТЦ «Апельсин» в Великих Луках
С 21 июня в Великих Луках в торговом центре «Апельсин» продлили режим работы пункта вакцинации, пишет «Великолукская правда. Новости».
В будние дни пункт вакцинации будет работать с 10:00 до 20:00, в выходные — с 11:00 до 14:00. Привиться от коронавируса великолучане могут без предварительной записи.
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