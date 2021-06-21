На благоустроенном пляже в Великих Луках «поработали» вандалы

18:58, 21 июня 2021, ПАИ

Работники МП «Спецавтохозяйство» незадолго до начала купального сезона привели в порядок городской пляж в Великих Луках. Псковское агентство информации рассказывало о том, как в конце мая специалисты подсыпали берега, устанавливали кабинки для переодевания, урны. Но на днях на территории пляжа действовали вандалы, сообщил городской сайт Луки.ру. Сильнее всего пострадала информационная табличка о запрете купания.

«Очень удручает, что данная ситуация, – когда горожане ломают и портят то, что создано для них, далеко не единична. Совсем недавно вандалы нанесли урон новой памятной композиции, посвященной соревнованиям воздухоплавателей в Великих Луках. За пару дней до этого досталось памятнику танкистам, а до этого — равеллинным воротам на крепости», - пишет сайт.