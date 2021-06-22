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Кириллин день наступил по народному календарю

22 июня православные чествуют преподобного Кирилла Белоезерского, который жил в XIV-XV веках.

Как сообщает calend.ru, он принял иночество в Симоновом монастыре, а в 1390 году стал его игуменом. Вскоре Кирилл сложил с себя сан и в поисках уединения отправился на берег Белого озера, который, по преданию, указала ему Богоматерь. Но и там не получилось найти покоя: к нему начали стекаться почитатели. Старец понял, что время его безмолвия кончилось. В 1397 году Кирилл построил храм в честь Успения Пресвятой Богородицы и создал для него устав, по которому в церкви никто не мог разговаривать. Молвить слова разрешалось только во время службы или молитвы. От Господа Кирилл получил дар прозрения, исцеления и совершения других чудес. Преподобный много времени отдавал духовному просвещению и привил любовь к знаниям своим ученикам. Его послания русским князьям считаются образцами духовного наставничества, миролюбия и утешения.

Считалось, что в день святого Кирилла вступало в свой расцвет лето: наступал самый длинный день в году. «В июне день не меркнет»; «У Кирилла — от земли сила», — говорили на Руси. В этот день можно было высаживать позднюю рассаду.

Начинала поспевать земляника. По легенде, в давние времена ягода не плодоносила, и когда Иисус Христос, будучи ребенком, гулял по лесу, она очень расстроилась, что ничем не может его порадовать. Будущий Спаситель услышал слова растения, наклонился к нему и поцеловал. На месте поцелуя сразу же появилась сладкая ягода с хорошим ароматом.

С Кирилла начинало идти на убыль комариное племя. В народе говорили: «Убьешь комара, когда день прибывает, — полное сито комаров родится. Убьешь его, когда день убывать начнет, — полное сито комаров убито».

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