22 июня в России вспоминают жертв Великой Отечественной войны
День памяти и скорби — день начала Великой Отечественной войны установлен в России 22 июня. Как сообщает calend.ru, в этот день в 1941 году без объявления войны фашистская Германия напала на Советский Союз и нанесла массированный удар по военным, стратегическим объектам и многим городам на глубину до 250-300 километров от государственной границы.
Начавшаяся тогда Великая Отечественная война длилась 1418 дней и ночей, в ней СССР потерял около 27 миллионов человек, но смог выстоять. Война была составной частью и главным содержанием всей Второй мировой войны, в орбиту которой попали более 60 государств. Боевые действия велись на обширных пространствах Европы, Азии и Африки, на морских и океанских просторах. Советскому народу принадлежит решающий вклад в освобождение народов Европы от фашистского господства и в разгром гитлеровских войск. 8 мая 1945 года был подписан окончательный Акт о безоговорочной капитуляции фашистской Германии и её вооруженных сил.
22 июня в странах постсоветского пространства приспускают государственные флаги и вспоминают войну и погибших в ней людей. В этот день проходят различные торжественные и памятные мероприятия. В Псковской области состоятся патриотические акции, приуроченные к 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны.
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