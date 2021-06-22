22 июня в России вспоминают жертв Великой Отечественной войны

07:22, 22 июня 2021, ПАИ

День памяти и скорби — день начала Великой Отечественной войны установлен в России 22 июня. Как сообщает calend.ru, в этот день в 1941 году без объявления войны фашистская Германия напала на Советский Союз и нанесла массированный удар по военным, стратегическим объектам и многим городам на глубину до 250-300 километров от государственной границы.

Начавшаяся тогда Великая Отечественная война длилась 1418 дней и ночей, в ней СССР потерял около 27 миллионов человек, но смог выстоять. Война была составной частью и главным содержанием всей Второй мировой войны, в орбиту которой попали более 60 государств. Боевые действия велись на обширных пространствах Европы, Азии и Африки, на морских и океанских просторах. Советскому народу принадлежит решающий вклад в освобождение народов Европы от фашистского господства и в разгром гитлеровских войск. 8 мая 1945 года был подписан окончательный Акт о безоговорочной капитуляции фашистской Германии и её вооруженных сил.

22 июня в странах постсоветского пространства приспускают государственные флаги и вспоминают войну и погибших в ней людей. В этот день проходят различные торжественные и памятные мероприятия. В Псковской области состоятся патриотические акции, приуроченные к 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны.