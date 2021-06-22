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Культура

Снятый при участии псковских поисковиков фильм получил статуэтку ТЭФИ

Фильм «Ржев. Прививка от войны», который снимали при участии псковских поисковиков, получил призовую статуэтку Всероссийского телевизионного конкурса «ТЭФИ-Летопись Победы» 2021, посвященного Великой Отечественной войне. Об этом сообщил на своей странице «ВКонтакте» командир себежского поискового отряда «Забытый батальон» Владимир Бумаков, который выступил оператором, а также принял участие в написании сценария.

Торжественная церемония объявления победителей ТЭФИ состоялась в Москве в кинотеатре Et Cetera 21 июня. «По решению автора фильма и нашего коллектива статуэтка ТЭФИ через некоторое время прибудет в Себеж, чтобы побывать на родине великого артиста Зиновия Гердта, давшего нашему городу самое емкое и правильное определение - небесное место на земле. Призовая статуэтка ТЭФИ заслуженно приедет в наш город ещё и потому, что в фильме «Ржев. Прививка от войны» снимались наши себежские поисковики», - написал Владимир Бумаков. Он также уверен, что следующий фильм, снятый на Себежской земле, получит возможность претендовать на новый приз ТЭФИ. «Такие планы у нас есть, и мы уже думаем над этой историей и сценарием», - сообщил командир поискового отряда.

В основу фильма «Ржев. Прививка от войны» положен рассказ о Ржевской битве 1942-1943 годов и создании посвященного ей мемориала, открытого в 2020 году. «Это антивоенный фильм. Он о том, что победы даются колоссальной ценой. Мы постарались показать, что война отвратительна, как бы она ни была патриотически окрашена», - ранее рассказывал Владимир Бумаков. Ленту снимали в 2019-2020 годах подо Ржевом и в Себежском районе. 

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