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Сюжет ГТРК «Псков» стал финалистом «ТЭФИ — летопись Победы»

Сюжет «Поисковики поднимают пропавший бомбардировщик ПЕ-2» корреспондента ГТРК «Псков» Марии Саханенок и телеоператора Кирилла Мосина вошел в число финалистов премии «ТЭФИ — летопись Победы». Торжественное вручение наград состоялось 21 июня в Москве, в нем приняла участие Мария Саханёнок.

«Я, несмотря на то что не взяла ТЭФИ, очень рада, что вообще моя работа вошла в число финалистов, потому что там были очень сильные работы. Была сильная конкуренция», — рассказала корреспондент.

В номинации «Информационный сюжет» сюжет псковских журналистов конкурировал с репортажами Первого канала и ГТРК «Вятка». Всего в финале всероссийского конкурса были представлены 30 работ, победителей определяли в 10 номинациях.

Сюжет рассказывает о поисковиках из Псковской области и Казани, которые смогли поднять из труднопроходимого болота в Гдовском районе фрагменты советского самолета. Мария Саханёнок поблагодарила Кирилла Мосина, с которым снимала этот сюжет. «Это происходило в очень короткие сроки, и по эмоциям снимать сюжет было тяжело», — вспомнила она.

Конкурс «ТЭФИ — летопись Победы» организовал Фонд Академии Российского телевидения. Конкурс нужен, чтобы поощрить наиболее значимые телевизионные работы, посвященные Великой Отечественной войне, а также сформировать соответствующее информационное пространство для сохранения памяти о героях, привлечь внимание СМИ к судьбам ветеранов.

Напомним, статуэтку премии получил фильм «Ржев. Прививка от войны», который снимали при участии псковских поисковиков.

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