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Штамм коронавируса «Дельта плюс» вызывает опасения российских учёных

Российские эксперты уверены, что штамм коронавируса «Дельта плюс» может выиграть эволюционную гонку с вариантом «Дельта». Вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков заявил, что мутировавший индийский штамм представляет большую опасность, пишет газета «Известия».

Эксперт отметил, что Индия с самого начала могла стать страной №1 по «производству» новых штаммов, и теперь она явно закрепилась на этом месте. Он добавил, что тотальная вакцинация в Индии начнется как минимум через полгода-год, и за этот период появится еще много вариантов штамма «Дельта». «Индия все время будет выдавать нам апдейт SARS-CoV-2», - считает Павел Волчков.

Отличие варианта «Дельта» от «Дельта плюс» в мутации K417N. Профессор кафедры геномики и биоинформатики СФУ, профессор Геттингенского университета Константин Крутовский заметил, что данная мутация уже была известна в разных штаммах, но на этот раз произошла в индийском, который отличается повышенной способностью связываться с рецепторами человеческих клеток и высокой инфекционностью. Новая мутация вызывает опасения, но, по словам генетика, нужны дополнительные исследования для подтверждения теории.

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