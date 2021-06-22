Гроза и до +35 градусов ожидаются в Пскове 22 июня

08:56, 22 июня 2021, ПАИ

22 июня в Псковской области прогнозируется переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди, грозы, сообщает официальный Telegram-канал региона со ссылкой на Псковский гидрометцентр.

Будет дуть ветер южных направлений, умеренный, при грозе возможен порывистый. Температура днем составит от +31 до +36 градусов.

В Пскове ожидается кратковременный дождь, днем возможна гроза. Температура в дневные часы поднимется до +33...+35 градусов.

В Великих Луках будет преимущественно без осадков. Столбики термометров покажут от +32 до +34 градусов.