Подростки пострадали в ДТП на мопеде в Великолукском районе
Подростки пострадали в ДТП на мотоцикле в Великолукском районе. Об этом сообщил корреспондент газеты «Наш путь» Великолукского района.
21 июня около 23:10 на дороге Мартьяново - Поречье - Урицкое Великолукского района два подростка ехали на мопеде «Альфа» по прямому участку дороги в деревне Поречье.
За рулём находился 16-летний подросток, его пассажиром был 15-летний парень. Оба учащиеся школы.
По предварительной информации, водитель не справился с управлением мопедом и съехал в правый по ходу движения кювет.
В результате ДТП ушиб головного мозга получил водитель. Пассажир также получил различные травмы.
На месте аварии работали сотрудники Отдела ГИБДД МО МВД РФ «Великолукский».
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