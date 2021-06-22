Подростки пострадали в ДТП на мопеде в Великолукском районе

08:39, 22 июня 2021, ПАИ



Подростки пострадали в ДТП на мотоцикле в Великолукском районе. Об этом сообщил корреспондент газеты «Наш путь» Великолукского района.

21 июня около 23:10 на дороге Мартьяново - Поречье - Урицкое Великолукского района два подростка ехали на мопеде «Альфа» по прямому участку дороги в деревне Поречье.



За рулём находился 16-летний подросток, его пассажиром был 15-летний парень. Оба учащиеся школы.

По предварительной информации, водитель не справился с управлением мопедом и съехал в правый по ходу движения кювет.

В результате ДТП ушиб головного мозга получил водитель. Пассажир также получил различные травмы.

На месте аварии работали сотрудники Отдела ГИБДД МО МВД РФ «Великолукский».