Четыре человека скончались от коронавируса в Псковской области за сутки

11:24, 22 июня 2021, ПАИ

В Псковской области за минувшие сутки от коронавируса скончались еще четыре человека, пишет официальный Telegram-канал региона.

Всего с начала пандемии в Псковской области коронавирусом заболели 38 903 человека, выздоровело 33 089, умерло 446.