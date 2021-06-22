Четыре человека скончались от коронавируса в Псковской области за сутки
В Псковской области за минувшие сутки от коронавируса скончались еще четыре человека, пишет официальный Telegram-канал региона.
Всего с начала пандемии в Псковской области коронавирусом заболели 38 903 человека, выздоровело 33 089, умерло 446.
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