В Псковской области участились случаи позднего обращения заболевших COVID-19 к врачу

11:26, 22 июня 2021, ПАИ

В Псковской области участились случаи позднего обращения заболевших коронавирусом к врачу. Об этом Псковскому агентству информации сообщила главный врач Псковской областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко.

Она привела два случая в качестве примера. По ее словам, 29-летний мужчина, заболевший COVID-19, прибыл из Санкт-Петербурга, на 12-й день болезни его госпитализировали в Великолукский филиал инфекционной больницы, у него диагностировали 15-20% поражения легочной ткани. Как рассказала Повторейко, из-за ухудшения состояния мужчину перевели в реанимацию с диагнозом двухсторонняя полисегментарная вирусная пневмония, сахарный диабет, гипергликемия, дыхательная недостаточность крайней степени. Пациент скончался через 6 дней.

Кроме того, Повторейко рассказала о 37-летней женщине, жительнице Псковской области, ее также госпитализировали в Великолукский филиал на 10-й день болезни. Результаты компьютерной томографии показали 40-50% поражения легких. Сейчас она находится на аппарате искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Ранее главный врач Псковской городской поликлиники Галина Неваленная заявила, что теперь клиническая картина, или проявление коронавирусной инфекции, может быть разнообразной. Врач призывает псковичей при повышении температуры или общего недомогания вызывать врача на дом. Галина Неваленная призвала псковичей соблюдать социальную дистанцию, масочный режим и рекомендовала пересмотреть свои взгляды на вакцинацию и пройти её как можно скорее.

Пункты вакцинации работают в торговых центрах Пскова до 20:00 в будние и выходные дни. Также можно сделать прививку в поликлиниках.