Проживающие в других странах граждане могут привиться от COVID-19 в Псковской области

14:30, 22 июня 2021, ПАИ

Проживающие в других странах граждане России могут вакцинироваться от коронавируса на территории Псковской области. Об этом заявила первый вице-губернатор региона Вера Емельянова, пишет «Псковская правда».

С запросом на данную тему в администрацию региона обращалось Министерство иностранных дел РФ. Так, у граждан, проживающих в других странах, к примеру, в Латвии или Эстонии, есть право привиться от коронавируса в Псковской области.

Ранее в поликлинике Дедовичской районной больницы привилась пара из Франции.