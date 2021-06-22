Проживающие в других странах граждане могут привиться от COVID-19 в Псковской области
Проживающие в других странах граждане России могут вакцинироваться от коронавируса на территории Псковской области. Об этом заявила первый вице-губернатор региона Вера Емельянова, пишет «Псковская правда».
С запросом на данную тему в администрацию региона обращалось Министерство иностранных дел РФ. Так, у граждан, проживающих в других странах, к примеру, в Латвии или Эстонии, есть право привиться от коронавируса в Псковской области.
Ранее в поликлинике Дедовичской районной больницы привилась пара из Франции.
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