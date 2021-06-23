Отпуск в Дагестане, часть 1: дешёвые квартиры, хиджабы и вечный дискомфорт

13:53, 23 июня 2021, ПАИ

Перед поездкой в Дагестан я не услышала ни одного восторженного изречения. Друзья и близкие крутили пальцем у виска: «Да ты с ума сошла, тебя завернут в ковёр, увезут в горы и будешь 4-й женой Магомеда». Только подруга поддержала и решила отправиться в путешествие вместе со мной. В итоге нас никто не украл и даже не пытался, в горах мы побывали самостоятельно, вернулись домой отдохнувшими и загоревшими. Но и «диких» людей повстречали. Отпуск был противоречивым, но от этого не менее захватывающим и незабываемым.

Трудности переезда

Вылетали в Махачкалу днём 31 мая из Пулково, куда добрались из Пскова на маршрутке. Билеты туда-обратно «Победой» обошлись в 11299 рублей на человека, маршрутка в одну сторону — 650 рублей.

Это был мой первый опыт путешествия воздушным транспортом, и он оказался вполне положительным. Особенно если говорить о скорости передвижения — 2500 км мы преодолели за три с небольшим часа. На фоне двухдневных поездок в Крым на машине и автобусе (последний — настоящая пыточная) воздушное судно показалось манной небесной. Перед поездкой сильно переживали за внушительные габариты ручной клади, но по факту легко прошли калибратор. Так что на этот счёт переживать не стоит — в небольшой ящик умудряются впихнуть баулы баснословных размеров.

Дискомфорт при перелёте доставило только одно обстоятельство — полный самолёт детей, большинство из которых были грудничками. Решить эту проблему получилось при помощи наушников. К тому же место досталось возле иллюминатора, так что можно было лицезреть красивые пейзажи и скопления облаков, не отвлекаясь на происходящее вокруг.

В столице Республики Дагестан меня и мою спутницу встречали работающие в тех краях друзья родом из Пскова, так что сложностей не возникло. Мы благополучно добрались до Каспийска, который является спутником Махачкалы и расположен в 9 км от аэропорта Уйташ, куда мы прилетели.

Квартира в Каспийске была забронирована заранее через сайт объявлений. Переступив через порог, мы слегка обалдели: вычурные люстры, винтажные шторы, ковры и картины, дорогостоящий ремонт. В общем, дорого-богато и всего за 1800 в сутки за двухкомнатную квартиру. После мы поняли, что почти всё приличное жилье в тех краях выглядит примерно так же, фишка у них такая. Есть предположение, что местным нравится, когда туристов охватывает священный ужас от старинных комодов и причудливых занавесок.



Фото: Ульяна Ловыгина



Фото: Ульяна Ловыгина



Фото: Ульяна Ловыгина



Фото: Ульяна Ловыгина







Я в этом плане человек не искушенный, поэтому качество ремонта и красота интерьера — последнее, что меня интересует в съемном жилье на море, куда приходишь только помыться и поспать. Несколько раз мне приходилось жить в гостевых комнатках в Крыму, где даже душ был на улице. В Дагестане такой недвижимости для туристов почти нет, там распространена именно аренда квартир через интернет (либо дорогие номера в гостиницах).

При съеме жилья важно обращать внимание на несколько моментов: а) постоянная централизованная холодная и горячая вода (её очень часто отключают на несколько часов в день, а то и на сутки); б) чистота помещений и посуды (по словам друзей, в некоторых квартирах могут повстречаться муравьи); с) исправность лифта. Что касается последнего — мы пару раз застряли. После того как друзья нас покинули, мы нашли хорошую однокомнатную квартиру за 1300 в сутки, но при заселении провели прекрасные 10 минут в темноте в замкнутом пространстве. Случайно или нет оказавшийся с нами в заточении мальчик рассказал, что иногда так дети шутят — выключают лифт во время движения. Позже выяснилось, что это не было приветствием, просто не работала кнопка восьмого этажа, поэтому мы всегда поднимались до седьмого и дальше шли пешком. Очень странно, но хозяйка квартиры — миловидная местная женщина без хиджаба — была не в курсе ситуации и заверила, что с лифтом всё хорошо.

Исламские традиции

Хиджабы — это вообще отдельная тема. Дагестан является мусульманским регионом, где большинство женщин носят платки на голове и длинные свободные платья. Есть и более современные семьи, в которых разрешается немного отойти от традиций и показать общественности волосы и некоторые части тела, но пока таких меньшинство. Поэтому абсолютно все дни пребывания на Кавказе мы чувствовали себя «неодетыми», хотя ни о каких мини-юбках и топах речи идти не могло. Даже майки без рукавов вызывали порицание местных — много раз мы слышали от прохожих замечания с требованием «прикрыть руки», «одеться», потому что «так не принято». В общем, если вы девушка с рыжими волосами и татуировками, лучше всего взять с собой в Дагестан длинное закрытое платье и терпеть жару, дабы не привлекать внимания. Иначе каждый второй на улице будет на вас пялиться, каждый третий скажет своё веское слово, четвёртый спросит, настоящие ли тату и можно ли потрогать, а пятый пробормочет «понаехали тут, как только границы закрыли».

В целом никакой агрессии мы не встречали, но было очень неуютно. И это при том, что вели себя крайне скромно, ни с кем в дискуссии не вступали, чаще носили длинные свободные штаны и футболки, на море ходили в закрытых купальниках. Справедливости ради скажу, что нам встречались вполне дружелюбные люди, но их было примерно столько же, сколько и тех, кто туристов явно недолюбливает либо хочет любить, но только в качестве энной жены (в республике многожёнство не разрешено в соответствии с Конституцией России, но согласно Корану мусульманину можно иметь одновременно не более четырёх жён). Кавказское гостеприимство имеет место быть. Так, в маршрутке в Махачкале с нами заговорил мужчина 50+, который только что спустился с гор по каким-то рабочим делам. Он спросил, никто ли нас не обижает, нравится ли нам Дагестан, где уже побывали. Пожелал удачи, сказал, что к нашему менталитету местным еще долго привыкать, оплатил нам проезд и был таков. В той же маршрутке помогла молодая женщина — современная, без хиджаба. Она ехала с ребенком и подсказывала нам дорогу на пляж.

Городской пляж в столице республики растянулся вдоль железнодорожных путей. Немного не по себе плыть в море и видеть проезжающий мимо поезд. Там нет палаток с предложением туров, обилия кафешек и людей, кричащих «горячая кукуруза». Ходила только пара пожилых женщин с пакетами, и загорающий сосед местных кровей подослал одну из них к нам. Видно, сам захотел пообедать и решил нас заодно угостить. Отказываться от презентов в Дагестане не принято, кукурузу мы взяли, благодарно кивнув дарителю. Больше никаких действий в нашу сторону не последовало, но мы поспешили уйти с пляжа, просто на всякий случай.

Город салонов и вечных строек

Отправились на пешую прогулку по Махачкале в сторону Джума-мечети. Сложилось впечатление, что это город салонов красоты, свадебных бутиков и залов торжеств. В принципе, ими усыпаны все крупные населенные пункты Дагестана. Красоту здесь не принято выставлять напоказ, но её явно ценят — чего только стоят магазины нижнего белья, где представлен широкий ассортимент товаров, порой весьма экстравагантных. Что касается салонов красоты — к внешнему оформлению вопросов нет, все они оригинально украшены и привлекают внимание женской части населения (мужских салонов тоже много).

А вот что там делают с людьми — большой вопрос. Дело в том, что на Кавказе мы встретили, на удивление, огромное количество дам с не в меру накачанными губами и лицом, перетянутым настолько, что им сложно даже улыбаться. Поговаривают, что в девушек вкладываются сами родители, чтобы повыгоднее выдать замуж: исправляют носы, увеличивают груди, делают губы пухлыми. При этом молодые женщины в хиджабах, еще не испорченные уколами красоты, выглядят довольно хорошо и вроде бы даже счастливы.

Свадьбы — это вообще отдельная тема. Здесь их отмечают с таким размахом, о котором жители других регионов России даже не подозревают. Побывать на торжестве нам не довелось, но поговаривают, что на замужество тратят миллионы, а гостей не счесть. Потому неудивительно, что салоны свадебной атрибутики востребованы.

На смену блестящему великолепию может неожиданно прийти полуразобранный дом. Кажется, что Дагестан — регион вечных строек. Повсеместно возводятся многоэтажные дома, сносятся старые частные постройки, на месте которых, вероятно, хотят построить что-то новое. Правда, работников особо нигде не видно — то ли они трудятся в вечерние и ночные часы, когда спадает жара, то ли их вообще нет и всё оставлено, мол, «и так сойдёт».

Затем вид снова меняется, и вот вы уже на аллее перед зданием МВД по региону, где в прошлом году установили памятник народным поэтам Дагестана Сулейману Стальскому и Абуталибу Гафурову. Неподалёку виднеется фонтан - памятник скорбящей горянке, которая стоит лицом к мемориалу памяти погибшим при исполнении служебных обязанностей сотрудникам полиции и скорбит о защитниках Родины.



Фото: Ульяна Ловыгина



Фото: Ульяна Ловыгина



Фото: Ульяна Ловыгина





Дальше нам повстречался живописный фонтан со статуями-осётрами. Он размещен в сквере Борцов Революции, где также имеется памятник большевикам (руководителям подпольных организаций), расстрелянным в 1919 году. Позади виднеется фасад Дома дружбы.

Есть в Махачкале и еще один необычный памятник, который установили в 2006 году. Он посвящен русской учительнице. Фигура высотой в 10 метров в одной руке держит книгу, другая лежит на глобусе. Памятник символизирует сплоченность народов Дагестана (а их более 30), в том числе благодаря русскому языку. Местные разговаривают на 14 основных языках, и порой даже жители соседних аулов не понимают друг друга. После революции официальным языком стал русский и его стали преподавать вместе с введением всеобщего образования населения.

Под монументом находится музей истории Махачкалы. Находится памятник в сквере на берегу озера Ак-Гёль, вокруг которого выросли кварталы многоэтажек, в одном из которых в день нашего визита случился пожар. Дым был виден издалека, судя по новостям, горело заведение, в котором готовили шаверму.

Продолжение следует...