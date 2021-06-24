Отпуск в Дагестане, часть 2: курзе, горы и правила поведения

08:56, 24 июня 2021, ПАИ

В первой части я рассказывала о том, как мы попали в Дагестан, где там лучше поселиться и какую одежду носить. Теперь речь пойдёт о гастрономии и достопримечательностях республики. И, конечно же, о главных советах для девушек-путешественниц.

Общепит

О национальных блюдах Дагестана можно написать целый трактат, но я коротко расскажу только о тех, что мы пробовали. Шаверма не понравилась от слова совсем — картошка в ней явно лишняя. Еще хуже оказался хинкал — нет-нет, это не привычные нам грузинские хинкали. Дагестанское блюдо состоит из сваренных в бульоне кусочков теста и мяса, которое подается вместе с бульоном и соусом.

Обедали мы обычно в Каспийске в кафе «Сабур» неподалеку от дома, где поселились. Именно там я и решила испробовать местную кухню. Заказала хинкал по-аварски (так как в Республике много национальностей, акценты блюд могут отличаться: по-даргински, по-лакски). Официант принесла толстенные куски невкусного теста с говядиной, скудно свисающей с огромной кости. Даже по виду блюда было понятно, что есть это невозможно. А бульона я так и не дождалась. Возможно, мы просто нарвались на неправильную подачу блюда.

Однако на этом гастрономический негатив закончился. В том же кафе мы попробовали вкуснейшие курзе (вроде пельменей или вареников с мясом, лепятся косичкой), узбекский суп мастава, плов и пиццу, облепиховый чай. Всё это не только качественно и вкусно, но и недорого. К примеру, пицца стоила всего 250 рублей и не уступала по размерам тем, что готовят в псковских заведениях.

Также советую во время визита в Дагестан попробовать чуду — лепёшки с разными начинками (мясо, зеленый лук, творог). Они тоже бывают нескольких видов, мне особенно понравились на слоёном тесте с зеленью.

В целом в заведениях общепита в Дагестане всё довольно прилично: дружелюбный персонал, вкусная и недорогая еда, очень большие порции — рассчитывайте свои силы при заказе. В уличных кафе море живности, которая так и норовит ухватить лакомый кусочек со стола. Коты с большими глазами и удлинёнными мордочками, млеющие от жары собаки, похожие друг на друга как две капли воды, — любителям животных всегда найдется кого потискать в ожидании заказа.

Еще одна особенность — в дагестанских кафе много мужчин и почти нет женщин, что тоже доставляло некоторые неудобства. Представительницы прекрасного пола обычно гуляют с детьми по паркам и набережным, вероятно, где-то там и питаются.

С алкоголем в заведениях общепита дела обстоят сложно. В большинстве кафе он не продаётся, но можно принести спиртное с собой. Любителям скрасить вечер алкогольной продукцией стоит знать, что продается она строго до 20:00. После этого времени добыть увеселительные напитки практически нереально. Найти качественную продукцию можно только в фирменных магазинах местных заводов (правда, вина дагестанского производства оказались на любителя), а в обычных гастрономах выбор весьма скудный.

Кстати, продуктовые магазины чаще всего так и называются — гастроном или эконом. Некоторые особо креативные дагестанцы не стесняются делать реплики известных сетей — вместо надписи «Магнит» в красной рамочке красуется «Руслан». Федеральных продуктовых сетей в республике не было замечено, как и АЗС. Заправки тоже названы без особых раздумий - «Рус-нефть», «ЛукКойл», «Газ» и так далее (цвета соответствуют российским аналогам).

Сердце Дагестана

Главное в Дагестане — это не еда, магазины и памятники. И даже не пляжи, на которых во время нашего визита было совсем мало туристов — только женщины в хиджабах с детьми и парни, крутящие кульбиты на турниках (спорту в этом регионе уделяют повышенное внимание). Горы — вот ради чего нужно ехать в этот южный регион.

В горные районы мы отправились на машине с друзьями, точкой назначения был Хунзах (от Каспийска — два-три часа езды). Всю дорогу хотелось фотографировать каждый сантиметр, впитать в себя всякий уголок, а воздух — закупорить в бутылки. Но горы Дагестана не описать словами, красоту и мощь не передаст ни одно фото. Это нужно видеть.



Фото: Ульяна Ловыгина



Фото: Ульяна Ловыгина



Фото: Ульяна Ловыгина



Фото: Ульяна Ловыгина



Фото: Ульяна Ловыгина



Фото: Ульяна Ловыгина



Фото: Ульяна Ловыгина



Фото: Ульяна Ловыгина



Фото: Ульяна Ловыгина



Фото: Ульяна Ловыгина



Фото: Ульяна Ловыгина



Фото: Ульяна Ловыгина























Горы в Дагестане бывают абсолютно разные: скалистые, с альпийскими лугами и лесами, с ледниками и снегами. До последних мы не добрались, но вершины отчётливо виднелись вдали. Удалось побывать только на высоте 2000 метров в селе Хунзах, где расположен знаменитый водопад Тобот. Он считается одним из самых высоких во всей России и ниспадает в ущелье глубиной порядка 100 метров. Виды открываются потрясающие, правда, в районе водопада были замечены свалки.

В тех же краях расположено село Гуниб, вокруг которого есть масса всего интересного. Гунибский район примечателен Салтинской тесниной с подземным водопадом высотой около 20 метров и пещерами. Здесь расположен Гамсутль – город-призрак, в котором никто не живет.

В эти места, к сожалению, нам не довелось добраться, так как день подходил к концу, а друзья покидали нас. Они отправились в горы по рабочим делам, предварительно сдав нас в руки таксиста. За 1600 рублей он довез нас прямо до дома (порядка 130 км, большая часть - серпантин). Ехали немного с опаской, потому что с ветерком — в республике даже есть понятие «правила дегестанского движения (ПДД)». Кроме того, считается, что белая «Приора» едет быстрее черной. Вообще, в Дагестане преобладают авто белого цвета, видимо, чтобы меньше припекало солнце. Дороги там хорошие, поэтому носятся по ним как угорелые. А заодно и по тротуарам, пешеходным дорожкам и где только заблагорассудится. Даже несмотря на то, что на дорогах повсеместно стоят блокпосты и гаишники с автоматами.

Сулакский каньон, Дербент и Бархан

Нельзя обойти стороной Сулакский каньон — одну из главных достопримечательностей Дагестана. Он простирается на 52 километра, в одних местах расширяясь, в других сужаясь. Со смотровой площадки в поселке Дубки открываются удивительные виды с полосой реки Сулак, одной из самых полноводных в регионе.

Если вам повезет, сможете побывать на экскурсии на катерах по каньону вблизи Чиркейской ГЭС — самой мощной гидроэлектростанции на Северном Кавказе. У нас времени было мало, да и ценник в честь праздника Дня защиты детей заломили космический — 3500 рублей за пятерых. Поэтому мы ограничились прогулкой по смотровой площадке и территории экотуркомплекса «Главрыба». Там можно насладиться природой, водными каскадами реки Сулак, пообедать в ресторане и даже порыбачить в форелевом хозяйстве. Есть также аренда домиков и различные детские развлечения.



Фото: Ульяна Ловыгина



Фото: Ульяна Ловыгина



Фото: Ульяна Ловыгина



Фото: Ульяна Ловыгина



Фото: Ульяна Ловыгина









Еще одна достопримечательность Дагестана — Дербентская крепость. Цитадель «Нарын-Кала» была построена в VI веке, она является памятником истории и зодчества, в котором переплелись культура и традиции многих народов. Интересно, что слово «нарын-кала» переводится с персидского как «солнечная крепость». Действительно, если поехать в Дербент утром, вы увидите потрясающую картину. С возвышенности открывается чудесный вид на город, в самой крепости повсюду благоухающие цветы и реликтовые растения.

В Дербенте есть неплохой рынок и — как отдельный вид прекрасного — ворота частных домов. Последнее явление характерно для всего Дагестана — строение может разваливаться на глазах, но ворота на заборе должны быть как можно дороже. Вереницы кованых изделий стоят вдоль трасс, там есть продукция всех мастей. Ворота — это показатель финансового благосостояния хозяина дома, поэтому чем сложнее и оригинальнее ковка, тем лучше.

Если поедете в Дербент, не поленитесь отправиться чуть дальше, чтобы увидеть Самурский лес — уникальный субтропический лиановый массив. У нас не получилось туда попасть, так что о красоте и чистоте тех мест говорить сложно. Но поговаривают, что лес давно приспособили для приготовления шашлыков и загадили мусором.

А вот где довольно чисто — так это на бархане Сарыкум. Песчаная гора, загадочным образом появившаяся на приличном расстоянии от ближайшей пустыни, занимает около 500 га, а самая высокая точка достигает высоты 250 м над уровнем океана. Лучше всего на бархан приезжать в преддверии заката и в удобной обуви — вам придётся подниматься по большому количеству ступеней.

В заключение расскажу еще об одной особенности Дагестана — коровах. Тот самый таксист-лихач из Хунзаха поведал, что копытные, как и овцы, на Кавказе ведут самостоятельный образ жизни. Стадо уходит в горы в мае и приходит к дому только в октябре — принято у них так. Чем питаются эти несчастные животные — большой вопрос. Растительность в горах скудная, потому чем выше подъем — тем стройнее коровы. Вызывает уважение их способность передвигаться по горным массивам — альпинистам есть чему поучиться у дагестанской живности.

Советы путешественникам

Итак, подводя итоги. Что нужно знать перед поездкой в Дагестан:

1) Одеваться в рамках приличия, без единого намека на вульгарность. Девушкам необязательно кутаться в десятки платков, достаточно закрытой свободной непрозрачной одежды. Мужчинам следует избегать коротких шорт и хождения с голым торсом вне пляжа. Даже если очень жарко — как говорится, в чужой монастырь…

2) Курить, распивать алкоголь и использовать ненормативную лексику на улицах не принято — касается и мужчин, и женщин.

3) Будьте осторожнее на дорогах, максимально соблюдайте правила дорожного движения. Порой находятся джигиты, которые любят скорость, и они представляют реальную угрозу для других участников движения.

4) Не стоит бояться местных жителей, но излишняя осторожность не помешает. Кавказцы славятся гостеприимством, которое порой может перейти за рамки разумного. Не садитесь в машину к незнакомым людям, даже если они крайне дружелюбны.

5) Не стесняйтесь задавать вопросы прохожим, предварительно поприветствовав их. Девушкам лучше обращаться к представительницам прекрасного пола. Вам обязательно ответят и помогут.

6) Женщинам лучше исключить прогулки в темное время суток без сопровождения мужчин во избежание повышенного внимания.

7) Купальник покупайте закрытый. Да, откровенные наряды на пляжах Дагестана встречаются — туристы начинают обживать регион. Но если у вас нет желания обратить на себя взгляды всей прибрежной полосы, от открытых купальников следует отказаться. Загорать лучше на городских многолюдных пляжах.

8. Соблюдайте порядок на природе. Дагестан невероятно красив, и это великолепие можно сохранить только бережным отношением. Не бросайте мусор в неположенных местах, его там и так очень много — и в городах, и в горах. Ни в коем случае не обижайте животных и не уничтожайте природные объекты.

9. Самые нужные медикаменты берите с собой (на сайте авиакомпаний есть правила перевозки лекарств). Потому что в местных аптеках препарата может не быть, либо вас обслужит самый обычный продавец, не являющийся фармацевтом, который вообще не при делах. Ориентируются такие барышни в белых халатах только на спрос: «Вот это средство от ожогов вчера брали, возьмите и вы».

10. Традиционно лучше брать с собой наличку, но и с картами в Дагестане проблем нет. В городах есть банкоматы, помимо этого, почти везде имеется возможность мобильного перевода через приложение (интернет работает устойчиво, но местами медленно).

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Я слышала о Стране Гор более восторженные отзывы без капли негатива. Но все они не учитывали тот факт, что спутник мужского пола в Дагестане в корне меняет дело. В целом же, можете смело ехать в Дагестан, даже если вы незамужняя девушка. Соблюдайте простейшие правила пристойного поведения, помните, что вы в гостях, получайте положительные эмоции и наслаждайтесь фантастическими пейзажами. Туризм там пока что развит слабо, но никакие возвышенности России не сравнятся с горами Дагестана. И по приезде на место на всякий случай уточните, где находится ближайший отдел полиции или пограничники.