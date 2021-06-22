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Происшествия

В Псковской области снова горел лес


Лесной пожар очередной раз зафиксирован в Опочецком районе. 

Возгорание лесного массива произошло 21 июня около 14:00 вблизи населенного пункта Шлепетня Опочецкого района (КУ Опочецкое лесничество).  Площадь обнаружения 0,01 га, площадь ликвидации 0,28 га. 

Пожарные подразделения незамедлительно прибыли на место происшествия и ликвидировали возгорание.

Региональная диспетчерская служба ГАУ ПО «Противопожарный лесной центр» в круглосуточном режиме принимает звонки на прямую линию лесной охраны. О факте лесного пожара необходимо сообщить по телефонам 8-800-100-14-84 и 8-800-100-94-00 (звонок бесплатный).

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