Псковичам рассказали, как защитить свое здоровье в жару

17:59, 22 июня 2021, ПАИ

О том, как защитить себя в жаркую погоду, рассказала заведующая отделением профилактики Псковской городской поликлиники Ирина Ксенофонтова в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации.

Ирина Ксенофонтова рекомендует избегать сквозняков, которые могут стать причиной обострения остеохондрозов у пожилых людей. Перегрев, повышение температуры и тепловые удары могут даже стать причиной инфаркта или инсульта.

«Не рекомендуется выходить на улицу в период солнцепека — с 12:00 до 16:00», - отметила врач.

Находясь дома, псковичам советуют использовать увлажнители воздуха, мокрые полотенца. Перед сном можно смочить простыню прохладной водой для сохранения теплообмена.

«В жару нужно отдавать предпочтение свободной форме одежды, более натуральным тканям, избегать обтягивающих вещей», - отметила врач.

При отдыхе за городом также следует избегать прямых солнечных лучей, особенно днем, пользоваться средствами от загара.

«Нужно стараться находиться в тени, поскольку в этом году у нас очень радиоактивное солнце», - добавила врач.

Ранее псковичам рассказали о правилах использования кондиционеров в жару.