Мухаммад Шехов поднялся в рейтинге сильнейших боксёров второго легчайшего веса

18:41, 23 июня 2021, ПАИ

Воспитанник спортивной школы Олимпийского резерва «Экспресс», спортсмен клуба единоборств «Отечество – Псковская область», профессиональный боксёр Академии единоборств РМК, мастер спорта международного класса по боксу Мухаммад Шехов поднялся в рейтинге WBO на 12-ю строчку среди сильнейших боксеров второго легчайшего веса (до 55,38 кг). Об этом клуб единоборств «Отечество – Псковская область» сообщил в своей социальной сети.

Ранее Псковское агентство информации писало, что Мухаммад Шехов проводил спортивную гимнастику на открытом воздухе для всех желающих в Великих Луках