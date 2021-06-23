Мухаммад Шехов поднялся в рейтинге сильнейших боксёров второго легчайшего веса
Воспитанник спортивной школы Олимпийского резерва «Экспресс», спортсмен клуба единоборств «Отечество – Псковская область», профессиональный боксёр Академии единоборств РМК, мастер спорта международного класса по боксу Мухаммад Шехов поднялся в рейтинге WBO на 12-ю строчку среди сильнейших боксеров второго легчайшего веса (до 55,38 кг). Об этом клуб единоборств «Отечество – Псковская область» сообщил в своей социальной сети.
Ранее Псковское агентство информации писало, что Мухаммад Шехов проводил спортивную гимнастику на открытом воздухе для всех желающих в Великих Луках
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