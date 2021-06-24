Еще три псковских водоёма прошли проверку Роспотребнадзора

12:12, 24 июня 2021, ПАИ

Еще три водоёма Псковской области прошли проверку Роспотребнадзора. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по микробиологическим, физико-химическим, паразитологическим показателям соответствует вода из озера Себежское, реки Великой в Опочецком районе и озера Большой Иван в Невельском районе.

Пробы почвы в прибрежных зонах указанных водоёмов по микробиологическим, паразитологическим показателям (цисты лямблий, яйца гельминтов) также находятся в соответствии с требованиями СанПиНа.

Напомним, вода в реке Великой в Пскове неудовлетворительного качества, купаться в ней нельзя.