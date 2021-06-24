Михаил Ведерников рассказал о новых задачах депутатов

12:40, 24 июня 2021, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников рассказал о новых задачах, которые стоят перед депутатами, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Ранее сообщалось, что партийный список партии «Единая Россия» на выборах депутатов Псковского областного Собрания возглавит губернатор Михаил Ведерников, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, председатель регионального парламента Александр Котов, главврач областной инфекционной больница Анастасия Повторейко и бывший замкомандира 76-й дивизии Олег Грицаев.

«Мы большой командой работаем вместе на результат, поэтому мы такой же большой командой идем на выборы, - отметил глава региона. - Для меня это не только ответственность, но и честь. Я сделаю все, чтобы оправдать надежды всех тех, кто выдвигал, и, конечно, оправдать надежды наших избирателей».

Говоря о команде, которая идет на выборы от «Единой России» в Псковское областное Собрание депутатов, Михаил Ведерников отметил, что все они порядочные, высокопрофессиональные люди.

«Со всеми не первый год вместе трудимся. Им есть что предъявить избирателям, есть чем отчитаться», - добавил глава региона.

Также в завершение губернатор отметил, что в Псковской области будет создана народная программа наказов депутатам от «Единой России».

«Программа была принята на федеральном уровне, поставлена задача перед региональными командами, формировать мы ее будем максимально открыто, чтобы учесть пожелания и интересы, просьбы, обращения жителей всех территорий», - добавил Михаил Ведерников.

В частности, будет сформирован единой документ, который станет главный документом для работы Псковской области и решения тех вопросов, которые ставят жители.