Про обнаруженный в Псковской области северо-западный штамм коронавируса рассказал Александр Нестерук

14:58, 24 июня 2021, ПАИ

С момента проникновения в человеческую популяцию коронавирус мутировал уже несколько раз, учёные выделяли бразильский, южноафриканский, британский, индийский штаммы. Российские специалисты выделили новый северо-западный штамм, обнаружен он и в Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщил главный санитарный врач региона Александр Нестерук.

«Мы получаем результаты тестов и любые изменения, обнаруженные в геноме вируса, направляем в институт Пастера», - уточнил Нестерук.

По его словам, «ничем особенным новый штамм не отличается». К тому же в основном псковичи болеют «базовым» коронавирусом без мутаций. «Индийский штамм мы обнаруживали только во время вспышки заболевания среди студентов ПсковГУ из Индии, британский тоже встречался редко», - уточнил Александр Нестерук.