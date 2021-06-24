Губернатор Псковской области сообщил об увеличении количества заболевших коронавирусом в регионе

19:06, 24 июня 2021, ПАИ

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Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте сообщил об увеличении количества заразившихся короновирусом в регионе. За прошедшие сутки - 98 человек. В предыдущие было 90 заболевших. Глава региона попросил сделать прививки, чтобы сохранить здоровье.

Ранее Псковское агентство информации опубликовало мнение врача Великолукской межрайонной больницы Александра Матвеева о вакцинации от коронавируса.