Появились фотографии грозового фронта в Себежском районе

23:52, 24 июня 2021, ПАИ

В соцсеьях появились первые фотографии грозового фронта в Себежском районе Псковской области. Их опублликовала районная газета «Призыв».

Ранее Псковское агентство информации сообщало об отключениях электричества и связи в Себежском районе из-за непогоды.