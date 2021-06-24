Появились фотографии грозового фронта в Себежском районе
В соцсеьях появились первые фотографии грозового фронта в Себежском районе Псковской области. Их опублликовала районная газета «Призыв».
Ранее Псковское агентство информации сообщало об отключениях электричества и связи в Себежском районе из-за непогоды.
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Фото: Газета Призыв
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Фото: Газета Призыв
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Фото: Газета Призыв
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Фото: Газета Призыв
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Фото: Газета Призыв
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Фото: Газета Призыв
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Фото: Газета Призыв
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Фото: Газета Призыв
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