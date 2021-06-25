Четыре тысячи жительниц Псковской области стали матерями в 2020 году

12:47, 25 июня 2021, ПАИ

В 2020 году матерями в возрасте до 35 лет стали четыре тысячи жительниц Псковской области. Впервые матерями стали 1682 женщины до 35 лет, или 42% среди матерей этого возраста, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковстата.

В брак наиболее часто вступала молодежь в возрасте 25-29 лет: 25,5% (813 человек) мужчин и 20,2% женщин (644 человека), вступивших в брак. Среди вступивших в первый брак в 2020 году наибольшее число женихов находилось в возрасте 25-29 лет – 34,2% (696 человек), невест – в возрасте 20-24 лет – 41,8% (780 человек).

По данным Псковстата, молодежь составляет 24,4% населения региона.