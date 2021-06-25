В Псковской области прошло экстренное заседание штаба по обеспечению безопасности электроснабжения

13:24, 25 июня 2021, ПАИ

25 июня состоялось экстренное заседание штаба по обеспечению безопасности электроснабжения на территории Псковской области, сообщили в пресс-службе администрации региона.

В связи с произошедшими на территории региона неблагоприятными погодными явлениями в виде гроз, порывистого шквального ветра и ливневых дождей произошли технологические нарушения электроснабжения.

Псковский филиал «Россети Северо-Запад» перешел в особый режим работы. К устранению последствий урагана привлечены 103 собственные бригады филиала, восемь бригад подрядных организаций, а также 27 бригад из соседних субъектов: Вологодской и Архангельской областей, а также Республики Карелии. Все бригады снабжены спецтехникой.

Также подготовлены резервные источники питания, такие как РИСЭ в количестве 20 штук мощностью 30 кВт и выше, для обеспечения электроснабжения социально значимых объектов на территории региона.