В Псковской области изменились правила посещения стадионов

17:15, 25 июня 2021, ПАИ

Правила посещения стадионов изменились в Псковской области. Это связано с текущей эпидемиологической ситуации, сообщили в ФК «Псков».

Посещение стадиона возможно только при наличии одного из трех документов: справки о вакцинации; документа об отрицательном тесте на коронавируса (не ранее чем за 3 дня); документа, подтверждающего наличие антител, отобранного не ранее 30 дней до дня матча.

Следующий матч в рамках 6-го тура ЮФЛ ФК «Псков» сыграет 27 июня дома с СШОР Мончегорск (Мурманская область). Начало встречи в 11:00. Новые ограничительные меры по коронавирусу ввели в регионе 22 июня.