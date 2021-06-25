В Псковской области изменились правила посещения стадионов
Правила посещения стадионов изменились в Псковской области. Это связано с текущей эпидемиологической ситуации, сообщили в ФК «Псков».
Посещение стадиона возможно только при наличии одного из трех документов: справки о вакцинации; документа об отрицательном тесте на коронавируса (не ранее чем за 3 дня); документа, подтверждающего наличие антител, отобранного не ранее 30 дней до дня матча.
Следующий матч в рамках 6-го тура ЮФЛ ФК «Псков» сыграет 27 июня дома с СШОР Мончегорск (Мурманская область). Начало встречи в 11:00. Новые ограничительные меры по коронавирусу ввели в регионе 22 июня.
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