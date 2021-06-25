Голкипер Игорь Акинфеев прокомментировал игру российской сборной на Евро-2020

20:46, 25 июня 2021, ПАИ

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев прокомментировал разгром сборной России по футболу в Евро-2020 в «Коммент.Шоу» на YouTube.

«Матч с Данией смотрел. Думал о хорошем: мало ли случится что-то хорошее, – но, к сожалению, не случилось. Тяжело в такие моменты. Знаю это как действующий футболист, который проходил их. Жизнь пролетает как пуля. Грустно, что на таких праздниках мы всегда, к сожалению, оказываемся непонятно где. Видимо, мы не научились за это время, хотя были хорошие моменты. Наверное, не можем прибавить в футболе. Очень хочется прибавить, но пока как-то стоим, наверное, на одном уровне, на одном месте, к сожалению», – сказал голкипер.

Напомним, в групповом турнире российская сборная проиграла датской команде, закрыв для себя выход в плей-офф.