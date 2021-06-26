Работы по ликвидации последствий урагана продолжаются в пяти районах Псковской области

10:20, 26 июня 2021, ПАИ

В Псковской области в Куньинском, Себежском, Пустошкинском, Дновском, Новоржевском районах продолжаются работы по ликвидации последствий урагана, сообщили в пресс-службе администрации региона.

26 июня в администрации Псковской области в связи со вновь возникшим атмосферным фронтом накануне поздно вечером состоялось экстренное заседание штаба по обеспечению безопасности электроснабжения на территории Псковской области.

Неблагоприятные погодные условия продолжают наносить ущерб электросетевому комплексу региона. По состоянию на 22:00 наиболее уязвимыми остаются Великолукский и Усвятский районы, город Великие Луки. Специалисты электросетевых компаний устанавливают места повреждения линий электропередачи и организуют их восстановление.

К устранению последствий привлечено более 100 бригад, в том числе из соседних регионов. Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников назвал число пострадавших в результате разгула стихии в регионе.