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Общество

Энергетики восстановили электроэнергию в социально значимых объектах в Псковской области

Социально значимые объекты в Псковской области полностью обеспечены электроэнергией, сообщается в Telegram-канале компании «Россети Северо-Запад».

Специалисты «Россети Северо-Запад» продолжают ликвидировать последствия мощного урагана и грозы, которые обрушились на регион. Всего силами энергетиков было восстановлено электроснабжение в 2256 населённых пунктах региона.

В кратчайшие сроки была восстановлена основная сеть в Великих Луках. В данный момент специалисты ликвидируют локальные отключения в городе и продолжают работать на линиях в преимущественно малонаселённых деревнях Себежского, Невельского и Великолукского районов.

В некоторых населённых пунктах энергетики восстанавливали электроснабжение дважды. В восстановительных работах задействованы все силы и средства — 132 бригады и 137 единиц техники. В Псковскую область прибыли специалисты из соседних регионов.

Проведение аварийно-восстановительных работ затрудняют размытые ливнями дороги и завалы деревьев на подъездах к линиям электропередачи. Энергетики продолжат работу до полного восстановления электроснабжения всех потребителей.

По прогнозам, неблагоприятная погода с грозами и порывистым ветром сохраняется в регионе в выходные.

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