42 человека госпитализировали в Псковскую инфекционную больницу за день

14:36, 26 июня 2021, ПАИ

25 июня в Псковскую областную инфекционную больницу были госпитализированы 42 человека, пишет Telegram-канал «Псковские новости».

Одним из пациентов стал 44-летний местный житель. Он был доставлен в больницу бригадой скорой помощи в тяжёлом состоянии на седьмой день после начала болезни. У пациента диагностировали 60 % поражения лёгочной ткани. Сатурация – 85 %, температура – 39,5 градуса.

Ранее главный врач Псковской областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко заявила, что в регионе участились случаи позднего обращения заболевших COVID-19 к врачу.