ФОТОФАКТ: В Великих Луках ураганный ветер разрушил парк «Петровский»

17:54, 27 июня 2021, ПАИ

Великолукский парк «Петровский» был разрушен мощным ветром, обрушившимся вместе с грозой на город 25 июня. Об этом пишет газета «Великолукская правда. Новости».

Как сообщается, ураган снёс беседки и повсюду обрушил деревья, в том числе на потешный городок.

В Псковской области продолжается ликвидация последствий стихии.