ФОТОФАКТ: В Великих Луках ураганный ветер разрушил парк «Петровский»
Великолукский парк «Петровский» был разрушен мощным ветром, обрушившимся вместе с грозой на город 25 июня. Об этом пишет газета «Великолукская правда. Новости».
Как сообщается, ураган снёс беседки и повсюду обрушил деревья, в том числе на потешный городок.
В Псковской области продолжается ликвидация последствий стихии.
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