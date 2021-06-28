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Тропические грозы надвигаются на Русскую равнину

На Русскую равнину возвращаются тропические грозы, сообщает центр «Фобос».

На прошлой неделе в регионе царила аномальная жара, связанная с обширным антициклоном. Однако теперь этот очаг смещают на восток атмосферные фронты. 28 июня в их власти окажется вся западная половина Европейской России. Там ожидаются грозы. Кроме того, на западе Центрального региона может выпасть свыше четверти месячного объёма влаги за сутки.

Большая часть Русской равнины пока что будет находиться в зоне аномальной жары, но уже завтра зона перегрева переместится в Поволжье. В центр страны будут поступать более свежие воздушные массы из Скандинавии.

Во вторник +30 градусов ожидается только в восточной части Русской равнины. На юге местами столбики термометров поднимутся выше +35, а на западе из-за облачности резко похолодает примерно на 10 градусов.

Вероятность гроз в течение недели будет оставаться высокой.

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