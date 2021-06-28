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Культура

«Глубже!» и «Тобол»: что посмотреть в программе «Киноклуб» кинофестиваля «Западные ворота»

На II Международном кинофестивале «Западные ворота» в Пскове представят программу «Киноклуб». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе мероприятия.

В специальной программе фестиваля «Западные ворота» будут показаны фильмы «Киноклуба», представленные аудитории в 2021 году: «Глубже!» режиссера Михаила Сегала; «Пальмира» Ивана Болотникова; «Цой» и «Рок» Алексея Учителя; «Я свободен» режиссера Ильи Северова; «Сквозь черное стекло» режиссера Константина Лопушанского; «Тобол» режиссера Игоря Зайцева.

По словам организаторов, сегодня киностудия «Ленфильм» — это еще и популярное место встреч, обсуждения новых фильмов и важных социальных тем. Вот уже несколько лет на «Ленфильме» действует «Киноклуб» дискуссионная площадка. Каждую среду в рамках «Киноклуба» проходят показы новых, как правило, уникальных фильмов, после просмотра которых проходит общение с их авторами и обсуждение с экспертами. Для многих молодых режиссеров такое представление работ – отличная возможность испытать себя, отстоять свою точку зрения, уверены организаторы кинофестиваля.

II Международный кинофестиваль «Западные ворота», посвященный фильмам, снятым в городах Ганзы, пройдет в Пскове с 22 по 24 июля. На смотре представят девять программ, куда войдет порядка 50 отечественных и зарубежных кинокартин.

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