В ближайшее время жары в Псковской области не будет

12:25, 28 июня 2021, ПАИ

В ближайшее время жары в Псковской области не будет, спрогнозировала начальник Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова.

«Сейчас мы находимся в ложбине холодного фронта, под его влиянием. У нас тёплый участок, поэтому идут дожди. Погода достаточно комфортная с температурой в +20...+22 градуса. На юге возможны прояснения, и при прояснениях их снова может ожидать то же самое: грозы, ливни, шквалистые усиления ветра. Предупреждения во все заинтересованные структуры уже направлены. Надеемся, что центральная и северная часть Псковской области не почувствует этого на себе», - отметила метеоролог.

«Пока не видно, чтобы вернулась та жара, которая была. Ожидаются температуры в пределах +20...+25, +22...+27 градусов», - уточнила Тала Нещадимова.