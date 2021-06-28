На похитителей псковича завели два уголовных дела

13:36, 28 июня 2021, ПАИ

В отношении подозреваемых в похищении псковича и вымогательстве возбуждены два уголовных дела, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе МВД России. Злоумышленников заключили под стражу.

В мае в отдел полиции города Пскова пришла местная жительница, которая заявила о безвестном исчезновении ее 27-летнего сына. Молодой человек ушел с работы и не вернулся. Официальный представитель МВД России Ирина Волк рассказала, что в ходе проведенных мероприятий полицейские нашли в лесу на выезде автомобиль пропавшего. В салоне машины были следы крови. Следователь СУ СК РФ по Псковской области возбудил по данному факту уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 105 УК РФ (убийство).

Затем проводились оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, в ходе которых правоохранители выяснили, что псковича похитили. «По предварительным данным, в вечернее время на него напали неизвестные, избили, под угрозой применения оружия насильно усадили в автомобиль и увезли в Ленинградскую область», - сообщила Ирина Волк.

Почти месяц злоумышленники удерживали потерпевшего в частных домах, которые меняли для конспирации. За освобождение молодого человека они требовали у его родственников выкуп в размере 2 млн долларов США, для убедительности высылали им аудиозаписи с истязаниями похищенного.

В результате двух подозреваемых задержали в доме, расположенном во Всеволожском районе Ленинградской области, при силовой поддержке сотрудников Росгвардии. Они пытались оказать сопротивление правоохранителям и скрыться. Там же находился похищенный человек с телесными повреждениями. Он был в наручниках, со связанными ногами и повязкой на глазах. В ходе обыска изъяли пистолет, предположительно травматический, и наручники.

В операции принимали участие оперативники ГУУР МВД России совместно с коллегами из Управления МВД России по Псковской области, ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области и сотрудниками ФСБ России.

Дело переквалифицировано на часть 3 статьи 126 УК РФ (похищение человека). Кроме того, возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 163 УК РФ (вымогательство). В настоящее время устанавливаются все факты криминальной деятельности фигурантов.