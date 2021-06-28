Почти 8 тысяч доз вакцины от коронавируса поступило в Псковскую область

14:07, 28 июня 2021, ПАИ

27 июня в Псковскую область поступило 7800 доз вакцины «Спутник V». Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

Ранее также сообщалось, что только 0,5% россиян заболевают коронавирусом после сделанной прививки.

Сейчас в Псковской области работают 40 пунктов вакцинации от коронавируса, часть из них открыты в торговых центрах. В Пскове - в «Империале», «Фьорд Плазе» и «Акваполисе», в Великих Луках - в «Апельсине». Также мобильный пункт вакцинации работает на парковке у «Леруа Мерлен» в Пскове.